Buurtbewoners schrikken van vondst in garagebox Eindhoven

In een garagebox onder een flat in Eindhoven zijn spullen voor het maken van drugs gevonden. Het is nog niet duidelijk of er ook gevaarlijke stoffen bij zitten.

Het gaat om een flat aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. De politie, brandweer, specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en de Forensische Opsporing (FO) zijn allemaal aanwezig.

Ze zijn de box aan het leeghalen. Ondertussen wordt alles vastgelegd met een camera. Op beelden is te zien dat er meerdere kratten, jerrycans en vaten in de box staan. Het is nog onbekend wat er in die jerrycans en vaten zit.

Vondst trekt veel bekijks

De vondst trekt veel bekijks van mensen in de wijk. Ze zeggen dat de vondst ze doet denken aan de ramp op de Tarwekamp in Den Haag. Daar verwoestte een explosie in een woonwijk eind 2024 meerdere huizen, waarbij zes mensen om het leven kwamen.