Bewoner betrapt mogelijke inbrekers in Kruisland: twee mannen opgepakt

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen opgepakt die mogelijk wilden inbreken in Kruisland. De agenten kwamen de verdachten op het spoor dankzij een tip van een oplettende buurtbewoner.

Rond half drie 's nachts zag de bewoner twee mannen die zich volgens hem verdacht gedroegen. Hij belde de politie en gaf het kenteken en signalement van de mannen door.

Agenten gingen naar Kruisland en zagen op de Langeweg de auto voorbijrijden. Ze hielden het voertuig tegen en doorzochten de wagen.

Spullen gevonden in auto

Daarin vonden ze spullen die mogelijk bedoeld waren voor een inbraak. Ook lag er gereedschap waarmee de mannen de inbraak konden plegen.

De verdachten zijn aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Den Haag en een 28-jarige man van wie de woonplaats niet bekend is.