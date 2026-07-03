Van verpleegkundige naar profbokser: 'In de ring is het jij of ik'

In haar studententijd hield ze van feesten, maar ontdekte ze ook boksen. Nadat Tessa van Stenus (39) voor het eerst bokshandschoenen aantrok, was ze verkocht. De Rosmalense stopte later met haar werk als verpleegkundige om een eigen boksschool te starten. Daarnaast is ze profbokser, jarenlang zelfs de enige vrouwelijke in Nederland. “Eenmaal in de ring probeer je iemands hoofd eraf te slaan.”

In het boksen is Tessa van Stenus een laatbloeier. Ze zat als kind op judo en voetbal, en pas op 19-jarige leeftijd werd ze verliefd op boksen. “Ik koos eerst voor kickboksen, en ging boksen om dat te verbeteren. Uiteindelijk kon ik daar meer mijn ei in kwijt. Eén van de mooiste complimenten die ik kreeg, was dat ik als een vent sloeg.” Het duurde vervolgens vele jaren voordat ze haar eerste wedstrijd vocht. “Ik heb veel gereisd en kreeg twee kinderen. Daarna borrelde bij mij de gedachte om een wedstrijd te boksen", legt ze uit. "Mijn debuut ging best goed en er volgde zelfs een hele reeks met gewonnen wedstrijden.”

"Over het algemeen ben ik best lief, maar als ik de bel hoor in de ring, ga ik er vol voor."

De Rosmalense maakte onlangs indruk bij een internationaal bokstoernooi in het Londense Alexandra Palace. “Goud winnen op een hoog niveau was een droom die uitkwam. En dat net voor mijn veertigste, want dan moet ik volgens de regels helaas stoppen bij het amateurboksen.” Amateurboksen wordt ook wel Olympisch boksen genoemd. Bij die variant is bij vrouwen hoofdbescherming verplicht en zijn er drie rondes van drie minuten. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk punten te scoren door de tegenstander te raken. De andere variant is profboksen, waar opponenten geen helm dragen en er meer rondes zijn (soms wel tien) van ieder twee minuten. Pas een jaar of drie geleden vocht ze ook daar haar eerste wedstrijd. Het profboksen ligt haar beter. “Als prof probeer je meer voor de knock-out te gaan. Het gaat om schade aanrichten bij je tegenstander, het is entertainment. Over het algemeen ben ik best lief, maar als ik de bel hoor in de ring, dan ga ik er vol voor. Het is jij of ik, dan kies ik natuurlijk voor mezelf.”

"Ik zag wat boksen mij bracht op mentaal en fysiek gebied."

Aan stoppen denkt de Rosmalense nog lang niet. “George Foreman werd wereldkampioen toen hij 45 jaar was. Ik blijf doorgaan zo lang het goed gaat. Mijn doel is de wereldtitel. Toppers zoals Floyd Mayweather jr. verdienen vele miljoenen, maar wij niet hoor. Helaas, was het maar anders”, zegt ze lachend. “Boksen is een passie, daar doe ik het voor.”