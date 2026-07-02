Waarom er volgende week meer F35's vanaf Volkel opstijgen

De een zal balen van het harde geluid, de ander juist genieten van het plaatje: tussen maandag 6 en donderdag 9 juli vliegen er vaker F-35's vanaf vliegbasis Volkel dan normaal.

De straaljagers helpen dan bij een training van vliegbasis Leeuwarden. Op die dagen zal er tussen half negen 's ochtends en half zes 's middags drie keer extra worden gevlogen.

Wapeninstructeurscursus in Leeuwarden

In Leeuwarden volgen studenten dan de zogeheten Weapons Instructor Course (WIC). Die opleiding tot wapeninstructeur wordt iedere twee jaar gegeven. Dit jaar doen er 25 studenten uit Nederland, België, Denemarken en Noorwegen mee.

Een wapeninstructeur is de hoogst opgeleide specialist in de luchtmacht. Hij of zij is de expert op het gebied van het optimaal inzetten van het wapensysteem en de tactieken eromheen.