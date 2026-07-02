Beukenhaag in Sterksel wordt groen monument

Een meer dan 120 jaar oude beukenhaag in Sterksel is door de gemeente aangewezen als gemeentelijk groen monument. Het besluit komt op verzoek van de eigenaren en moet de haag beschermen voor toekomstige generaties. De haag is een belangrijk onderdeel van de cultuurhistorie van het dorp.

Gevonden voor jou

De monumentale haag loopt parallel aan de Pastoor Thijssenlaan en is mogelijk ouder dan 120 jaar. Ooit maakte de metershoge beukenhaag deel uit van de tuin van Huize Sterksel, een villa gebouwd in 1903 of 1904. Het pand en de haag vormen samen een herkenbaar en karakteristiek beeld in het dorp.

Huize Sterksel werd gebouwd in Art Nouveau stijl op de plek van het voormalige “kasteeltje Sterksel”. Dit herenhuis, dat eigendom was van grootgrondbezitter familie Pompen, werd gesloopt vanwege vochtproblemen en te lage ligging. De huidige villa en de haag zijn nog steeds zichtbaar en spelen een rol in de identiteit van Sterksel.

Belang voor Sterksel

De beukenhaag is een van de oudste hagen in de gemeente Heeze-Leende en heeft een beeldbepalende functie voor het dorp. Historisch gezien diende de haag als begrenzing van de tuin van Huize Sterksel, die destijds veel groter was en zich uitstrekte tot aan de huidige Averbodeweg.

De aanwijzing als gemeentelijk groen monument betekent dat de gemeente zich inzet voor het onderhoud en behoud van de haag. Er geldt een herplantplicht en de kwaliteit van de bomenhaag zal regelmatig worden geïnspecteerd.

Met deze maatregelen wil de gemeente ervoor zorgen dat zowel inwoners als bezoekers van Sterksel ook in de toekomst kunnen genieten van dit waardevolle stukje cultuurhistorie.