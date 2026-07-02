Koninklijke onderscheiding voor Willem van Haren

Willem van Haren uit Oeffelt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding donderdagmiddag uit handen van burgemeester Marieke Moorman. De uitreiking vond plaats tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis van Boxmeer. Van Haren krijgt de eer vanwege zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap.

Gevonden voor jou

Van Haren was jarenlang actief als gemeenteraadslid in de voormalige gemeente Boxmeer. Hij vervulde deze rol van 2010 tot en met 2021, verdeeld over drie periodes. Na de gemeentelijke herindeling trad hij op 3 januari 2022 toe tot de raad van Land van Cuijk namens Team Lokaal.

Zijn werk als raadslid eindigde in mei van dit jaar, waarna hij op 28 mei werd benoemd tot wethouder. Van Haren wordt geprezen om zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en zijn langdurige inzet voor de inwoners van de gemeente.

Bijzondere erkenning

De koning besloot Van Haren te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als blijk van waardering voor zijn werkzaamheden. Burgemeester Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de raadsvergadering in Boxmeer.

De onderscheiding onderstreept de belangrijke rol die Van Haren heeft gespeeld in de lokale politiek en het welzijn van de gemeenschap.