F-35's Volkel helpen bij oefening op Leeuwarden

Van 6 tot en met 9 juli ondersteunen F-35's van Vliegbasis Volkel een trainingsweek op Vliegbasis Leeuwarden.

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F-35 gevechtsvliegtuigen van Vliegbasis Volkel nemen deel aan de laatste trainingsweek van de Weapon Instructor Course op Vliegbasis Leeuwarden. Deze cursus, gericht op het opleiden van instructeurs in geavanceerde wapensystemen, vindt plaats van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli.

De F-35’s zorgen tijdens de eerste vier dagen van de trainingsweek voor extra vliegbewegingen. Van maandag tot en met donderdag wordt er gevlogen van half negen ’s ochtends tot ongeveer half zes ’s avonds. Iedere dag worden drie zogenaamde waves uitgevoerd, waarbij meerdere vliegtuigen tegelijkertijd opstijgen en specifieke trainingsvluchten maken.

Laatste dag reguliere tijden

Op vrijdag 10 juli wordt er weer binnen de reguliere openingstijden van Vliegbasis Leeuwarden gevlogen. De extra vliegbewegingen van de eerste vier dagen zijn nodig om de intensieve training van de deelnemers aan de cursus mogelijk te maken.

Bewoners in de omgeving van de vliegbasis kunnen tijdens deze periode meer geluidshinder ervaren door het intensieve vliegprogramma. De vliegtuigen van Vliegbasis Volkel ondersteunen deze oefening als onderdeel van hun samenwerking binnen de Koninklijke Luchtmacht.