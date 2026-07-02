Vaartweg in ’s Gravenmoer bijna klaar

De Vaartweg in ’s Gravenmoer is bijna vernieuwd. Op woensdag 8 juli om drie uur ’s middags sluit de gemeente Dongen het project feestelijk af.

Gevonden voor jou

De renovatie van de Vaartweg is een groot project dat begon in december 2022 met een informatieavond voor omwonenden. Door de samenwerking met de omgeving is het gebied vernieuwd en toekomstbestendig.

De feestelijke afronding vindt plaats ter hoogte van huisnummer 4 aan de Vaartweg. Tijdens de bijeenkomst wordt kort stilgestaan bij het project en is er gelegenheid om het vernieuwde gebied te bekijken en met elkaar in gesprek te gaan.

Parkeren langs Julianalaan

Bezoekers kunnen hun auto parkeren langs de Julianalaan. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn bij deze afsluiting.