Ecologisch maaien in Dongen vergroot biodiversiteit

Sommige grasvelden in Dongen worden minder vaak gemaaid. Dit gebeurt bewust om meer ruimte te geven aan bloemen, planten en insecten. De gemeente kiest hiermee voor ecologisch maaien, gericht op het vergroten van biodiversiteit. Het doel is een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving.

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In Dongen wordt op grote grasvelden die niet direct aan woningen of voortuinen liggen steeds vaker ecologisch gemaaid. Dit houdt in dat er minder vaak wordt gemaaid en dat het maaien in stroken gebeurt. Hierdoor kunnen kruiden en bloemen groeien en krijgen insecten de kans om te verhuizen naar delen die nog niet gemaaid zijn.

Langs voetpaden, fietspaden en beplantingsvakken blijft de omgeving wel regelmatig gemaaid om veiligheid en toegankelijkheid te garanderen. Ook wordt op veel plekken een gemaaide strook vrijgehouden waar bewoners en honden kunnen wandelen.

Maaisel blijft tijdelijk liggen

Na het maaien blijft het maaisel ongeveer een week liggen voordat het wordt afgevoerd. Dit is een bewuste keuze, zodat zaden uit de planten op de bodem kunnen vallen. Hierdoor krijgen bloemen en kruiden volgend jaar opnieuw de kans om te groeien en bloeien.

Klimaatbestendige wijken

De gemeente richt nieuwe woonwijken steeds vaker in met biodiversiteit en klimaatbestendigheid als uitgangspunten. Er wordt meer ruimte gemaakt voor natuur, wateropvang en een mix van planten en bomen. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor zowel inwoners als dieren.

Met deze aanpak werkt Dongen aan een groene toekomst waarin duurzaamheid en biodiversiteit centraal staan.