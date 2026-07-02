Voormalig gemeentehuis Oirschot wordt woonlocatie

Het voormalige gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat in Oirschot krijgt een nieuwe bestemming. Er wordt gezocht naar een ontwikkelaar die het pand kan omvormen tot een woonlocatie met oog voor het behoud van de historische waarde.

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De verkoopprocedure voor de herontwikkeling van het pand is inmiddels gestart. Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de selectiefase. Het gebouw moet worden getransformeerd tot een moderne woonomgeving met diverse soorten woningen.

Bij de plannen wordt ook rekening gehouden met de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw. Het behoud en de versterking van de cultuurhistorische en architectonische kenmerken van het voormalige gemeentehuis zijn belangrijke voorwaarden voor de herontwikkeling.

Woningen en openbare ruimte

De nieuwe woonlocatie moet niet alleen aantrekkelijk zijn voor toekomstige bewoners, maar ook bijdragen aan de uitstraling van de omgeving. Het project biedt ruimte voor verschillende typen woningen, waardoor een gevarieerde woonomgeving ontstaat.

De exacte planning en tenderdocumenten voor het project zijn beschikbaar via een speciale tenderwebsite. Ontwikkelaars die interesse hebben, kunnen zich via die website aanmelden voor verdere informatie en het vervolg van de procedure.