Groenonderhoud in Baarle-Nassau: dit staat er op de planning

In Baarle-Nassau is de groenaannemer druk bezig met het verwijderen van onkruid. Na regen en droogte groeit het onkruid snel, wat extra onderhoud vraagt. De komende maanden worden onder andere bermen gemaaid en hagen geknipt.

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Het groenbeheer in Baarle-Nassau krijgt deze zomer extra aandacht. Door een combinatie van regen en extreme droogte is de groei van onkruid flink toegenomen. De groenaannemer werkt hard om dit aan te pakken en voert tegelijkertijd regulier onderhoud uit.

Op de planning staan verschillende werkzaamheden, zoals het afronden van het maaien van gras en plekken waar bloembollen zijn uitgebloeid. Ook wordt de eerste ronde bermen maaien en hagen knippen afgerond. Verder wordt onkruid op wegen weggebrand met hete lucht of verwijderd met een onkruidborstelmachine.

Natuurvriendelijk beheer

Om uitdroging te voorkomen en insecten te beschermen, blijft het gras op sommige plekken langer staan. Dit is een bewuste keuze die bijdraagt aan een betere natuur. Vanaf september worden daarnaast slootkanten en wadi’s uitgemaaid.

Naast onkruid wordt ook veegvuil aangepakt. Hiervoor wordt een veegzuigwagen ingezet, waarmee straten schoon worden gehouden.

Het groenonderhoud in Baarle-Nassau speelt een belangrijke rol in het behoud van de leefomgeving. De groenaannemer blijft de komende maanden actief om het gebied netjes en verzorgd te houden.