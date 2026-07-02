Groenonderhoud in Alphen-Chaam: dit staat er op de planning

In Alphen-Chaam is de groenaannemer begonnen met intensief groenonderhoud. Na een periode van regen en droogte groeit het onkruid hard, en dat wordt nu aangepakt.

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De groenaannemer is druk bezig met het verwijderen van onkruid dat snel groeit door de wisselende weersomstandigheden. Naast dit werk wordt er ook ander groenonderhoud uitgevoerd in de gemeente.

De werkzaamheden omvatten onder meer het afronden van verschillende maaiklussen. Zo worden bermen en plekken waar bloembollen zijn uitgebloeid gemaaid. Daarnaast worden ook de hagen geknipt en wordt veegvuil verwijderd met een speciale veegzuigwagen.

Onkruid aanpakken

Het hardnekkige onkruid wordt aangepakt door het weg te branden met hete lucht. Deze methode is effectief en voorkomt verdere verspreiding van het onkruid. Door de combinatie van maatregelen moet het groen in Alphen-Chaam er binnenkort weer netjes bij liggen.

De onderhoudswerkzaamheden zullen de komende maanden in verschillende fases worden afgerond. Bewoners kunnen de exacte planning bekijken via de onderhoudskalender op de website van de gemeente.