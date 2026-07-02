Nieuwe parkeerregels bij Frans Heesen Stadion

Bezoekers van het Frans Heesen Stadion in Oss moeten rekening houden met gewijzigde parkeer- en verkeersregels. Parkeren mag alleen in officiële vakken en eenrichtingsverkeer is ingevoerd op de Nelson Mandelaboulevard. Gemeentelijke handhaving controleert streng.

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De gemeente Oss heeft de verkeerssituatie rondom het stadioncomplex aangepast. Op de Nelson Mandelaboulevard geldt nu permanent eenrichtingsverkeer. Automobilisten moeten de boulevard oprijden vanaf de zijde van het Hooghuis en verlaten via de Joannes Zwijsenlaan. Daarnaast is parkeren buiten de officiële vakken niet meer toegestaan.

De blauwe zone rondom het stadion biedt gratis parkeermogelijkheden, mits er een geldige parkeerschijf wordt gebruikt. De maximale parkeerduur is verlengd naar 2,5 uur. Achter het stadion, bereikbaar via de Rosa Parksweg, kunnen bezoekers onbeperkt parkeren zonder gebruik van een parkeerschijf.

Handhaving gestart

Het eerdere gedoogbeleid bij parkeren voor ingangen van het stadion, het hotel, de sportschool en het zwembad is beëindigd. De gemeente heeft aangekondigd dat boa's (bijzondere opsporingsambtenaren) regelmatig zullen controleren op overtredingen. Voertuigen die buiten de vakken staan of de nieuwe rijrichting negeren, riskeren een boete.

Met deze aanpassingen wil Oss de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren. Bezoekers wordt geadviseerd de nieuwe regels goed op te volgen om problemen te voorkomen.