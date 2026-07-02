TOP Oss start voorbereiding op nieuw seizoen

TOP Oss heeft de voorbereiding op het seizoen 2026-2027 bekendgemaakt. De selectie startte op donderdag 25 juni met trainen in het Frans Heesen Stadion. De komende weken volgen zes oefenwedstrijden en de jaarlijkse fandag, waarna de competitie op vrijdag 7 augustus begint tegen NAC Breda.

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De eerste training van TOP Oss vond plaats op donderdag 25 juni om half elf ’s ochtends in het Frans Heesen Stadion. Dit markeert het begin van een intensief voorbereidingsprogramma waarin de selectie zich klaarmaakt voor de start van de Keuken Kampioen Divisie.

Oefenwedstrijden en fandag

Zaterdag 4 juli speelt TOP Oss een oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het sportpark van AZC in Zutphen. Op zondag 12 juli volgt een wedstrijd waarvan de tegenstander en locatie nog worden bepaald. Een hoogtepunt is de fandag op zaterdag 18 juli, gecombineerd met een duel tegen het Duitse SG Wattenscheid 09 in Oss. Supporters kunnen dan kennismaken met de spelers en staf.

De voorbereiding gaat verder met een uitwedstrijd tegen Almere City FC op zaterdag 25 juli in Almere. Daarna volgen twee besloten duels: op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus, tegen respectievelijk een onbekende tegenstander en KRC Genk.

Competitiestart tegen NAC Breda

Op vrijdag 7 augustus begint voor TOP Oss de competitie met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Deze vindt plaats in het Frans Heesen Stadion en begint om acht uur ’s avonds. De club kijkt uit naar een seizoen vol sportieve uitdagingen en hoopt op veel support van fans.

Met zes oefenwedstrijden, een fandag en een uitdagend competitieschema heeft TOP Oss alles op alles gezet om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.