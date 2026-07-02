Vondst explosief zorgt voor afzetting in Raamsdonksveer

Aan de Parklaan in Raamsdonksveer is donderdag een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief weggehaald, laat een woordvoerder van de politie weten.

De straat, waar ook een kindcentrum met basisschool en kinderopvang zit, was tijdelijk afgezet. Waar het explosief precies werd gevonden en waar het vandaan komt, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en kan vooralsnog niet meer zeggen.

Buurtbewoners hadden zich op straat verzameld en keken toe hoe de politie en specialisten van de EOD hun werk deden. "Wij gaan helemaal niet zeggen wat er aan de hand is", zeiden ze allemaal. "We zijn wel geschrokken."