Jongen (15) aangehouden na bedreiging met mes op kermis in Raamsdonksveer

Een 15-jarige jongen is woensdagavond opgepakt op de kermis in Raamsdonksveer. De politie kreeg een melding dat hij met een mes rondliep op het kermisterrein. De jongen verklaarde later tegenover de politie dat hij was aangereden door een auto.

De jongen is geen onbekende van de politie. Hij was al eerder veroordeeld voor een strafbaar feit. Hij mocht zijn straf thuis uitzitten, maar alleen als hij zich aan bepaalde afspraken hield.

Toen agenten hem vonden, was de jongen gewond. Hij zei dat hij was aangereden door een auto en werd naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder laat donderdag weten dat de 15-jarige na behandeling in het ziekenhuis is aangehouden omdat hij zich niet aan de afspraken had gehouden die bij zijn straf hoorden.

Volgens de woordvoerder is er ook aangifte tegen de jongen gedaan. Hij zou op de kermis iemand hebben bedreigd met een mes. Ook daarvoor is hij aangehouden. De jongen zit nog vast.