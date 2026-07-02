Speeltuin Hogevaert opent feestelijk op 8 juli

De nieuwe speeltuin Hogevaert in Loon op Zand wordt woensdag 8 juli om drie uur 's middags feestelijk geopend. Wethouder Henk van Komen en de kinderraad verrichten de officiële opening.

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In Loon op Zand wordt woensdagmiddag een speciale opening gehouden voor speeltuin Hogevaert. Kinderen en buurtbewoners zijn welkom vanaf drie uur om samen het nieuwe speelterrein in gebruik te nemen.

Tijdens de feestelijke middag kunnen kinderen spelen op de nieuwe toestellen en deelnemen aan waterspelletjes. Deze activiteiten worden georganiseerd door BeweegBuro en Samenwerkenaandewijk. Voor iedereen is er ook een ijsje beschikbaar.

De speeltuin is een initiatief van de gemeente Loon op Zand en is gerealiseerd met hulp van de kinderraad. Wethouder Henk van Komen zal samen met de kinderen het openingsmoment verzorgen.

De speeltuin Hogevaert is bedoeld voor jong en oud en moet een ontmoetingsplek worden voor de buurt. De gemeente hoopt dat veel bewoners de opening zullen bijwonen.