Regels voor activiteiten langs Kennedymars Langstraat

Op zaterdag 12 september gaat de Kennedymars van de Langstraat van start. Langs de route worden veel activiteiten georganiseerd, maar er gelden strikte regels. Zo mag je zonder vergunning een vuurkorf plaatsen en muziek draaien. Voor grotere evenementen is wel een vergunning vereist.

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De Kennedymars van de Langstraat start om acht uur 's avonds en trekt door onder andere Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen, Haarsteeg en Elshout. Organisatoren langs de route mogen kleine activiteiten organiseren zonder vergunning, zoals het plaatsen van een kleine partytent of een vuurkorf. Bij vuurkorven is het verplicht om bluswater klaar te zetten en hinder voor wandelaars te voorkomen.

Voor grotere evenementen, zoals het plaatsen van een tent voor meer dan 150 personen of het verkopen van alcohol, is een vergunning nodig. Deze vergunning kan tot en met 19 juli worden aangevraagd via de website van de gemeente Heusden. Zonder vergunning riskeren organisatoren een boete.

Veiligheid en tijden

Tijdens de Kennedymars moet de doorgang voor hulpdiensten altijd minimaal 3,5 meter breed blijven. Versieringen boven de weg moeten minimaal 4,20 meter hoog hangen. Activiteiten en versterkte muziek zijn in de meeste plaatsen toegestaan tussen acht uur ’s avonds en één uur ’s nachts. In delen van Drunen mag dit tot twee uur ’s nachts of totdat de laatste deelnemer is gepasseerd.

Bij woningen mag het geluid niet hoger zijn dan 70 dB(A) of 85 dB(C). Wordt na de toegestane tijden muziek gedraaid, dan kan een dwangsom van 500 euro worden opgelegd. Klachten over geluidsoverlast buiten de toegestane tijden kunnen worden gemeld bij de politie.

Alcohol en vrijwilligers

Alcoholgebruik onder de 18 jaar is verboden en organisatoren worden gevraagd dit strikt te handhaven. Overmatig alcoholgebruik en de bijbehorende overlast worden niet geaccepteerd.

De organisatie van de Kennedymars zoekt nog vrijwilligers om mee te helpen tijdens het evenement. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de Kennedymars. Tijdens de doorkomst van lopers worden verschillende wegen tijdelijk afgesloten.