Bloed, roest en zelfs brandgevaar, auto's slopen is niet zonder risico

Voor de één is het het einde van een nachtmerrie als een auto total loss wordt verklaard, maar voor René de Laat begint het dan pas. Op zijn sloperij in Udenhout worden elke maand zo’n 150 auto’s gestript, gesloopt en platgeslagen. Hij ziet van alles voorbijkomen: van waardevolle onderdelen tot auto’s vol bloed.

"We krijgen meestal auto's binnen van tien jaar en ouder, of het zijn schadeauto's", legt autosloper René de Laat uit. Hij wandelt zijn werkplaats in Udenhout binnen. Zijn fluorescerende knaloranje jas is versierd met een enorme olievlek. De loods is een chaotisch walhalla van auto-onderdelen. Motorblokken liggen als metalen karkassen over de vloer verspreid, oude Mercedes-grills pronken aan de muur en het geluid van auto's die hardhandig uit elkaar worden getrokken, galmt door de ruimte. "Hier worden alle auto's vloeistofvrij gemaakt en de spullen die we kunnen gebruiken, halen we eraf. Het platslaan gebeurt buiten." Ook verslaggever Thijs mocht helpen een auto uit elkaar te trekken. Dat zie je in de vijfde aflevering van de serie Thijs Draait Mee.

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'De een zijn dood...'

Alles wat nog een tweede leven kan krijgen, wordt in de werkplaats van de auto gestript. Deuren, spiegels, versnellingsbakken: alles met ook maar een beetje waarde komt naar binnen. Hoeveel de sloper eraan verdient, ligt er maar net aan welke auto het terrein op komt rijden. "Voor een Aygo'tje of een C1, waar er nog heel veel van rijden, kan dat wel tegen de duizend euro aanlopen", legt hij uit. "De een zijn dood is de ander zijn brood, zeggen ze dan altijd hè", lacht hij. "Ja, dan bedoel ik wel in autotermen hè, niet dat ik een ander dat gun."

Minder leuke sloopklussen

In een maand tijd trekt de autosloper met zijn team een flink aantal auto's uit elkaar. Ongeveer 150 auto's gaan in die tijd van Udenhout naar de 'eeuwige parkeervelden'. "Kijk, die heeft een lantaarnpaal in de zijkant gehad." Ondertussen loopt René buiten zigzaggend tussen de stapels auto's door. Het terrein is een waar autokerkhof. Hij wijst naar een bolide waarvan de zijkant compleet in elkaar zit. "Er komen hier wel eens erg vieze auto's binnen als je het over ongelukken hebt. Dat degene die erin heeft gezeten er niet meer is", zegt hij. Ledematen is hij nog nooit tegengekomen, maar een auto vol bloed is niet ongewoon. "Hier op de N65 gebeurt nog wel eens wat, die komen meestal hier terecht. Dat is het minder leuke van het vak."

In de garage liggen de auto-onderdelen overal (foto: Omroep Brabant.)