NAC haalt Claudine van Vlimmeren binnen als Manager Vrouwenvoetbal

NAC Breda heeft Claudine van Vlimmeren uit Etten-Leur aangesteld als Manager Vrouwenvoetbal. Ze brengt ervaring mee van onder andere Feyenoord, FC Utrecht en Jong Oranje Vrouwen. Bij NAC zal ze zich richten op duurzaam beleid en samenwerking binnen de vrouwentak. De club hoopt met haar aanstelling het vrouwenvoetbal verder te professionaliseren.

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Claudine van Vlimmeren heeft een indrukwekkende staat van dienst in het vrouwenvoetbal. Als Performance Coach was ze actief bij Feyenoord Vrouwen, FC Utrecht Vrouwen, Sparta Rotterdam Vrouwen en Jong Oranje Vrouwen. Haar achtergrond sluit goed aan bij de ambities van NAC om het vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen.

In haar nieuwe rol bij de club uit Breda zal Van Vlimmeren duurzaam beleid voor de vrouwentak opzetten en uitvoeren. Ze wordt verantwoordelijk voor de coördinatie van de technische, medische en performance staf. Dit doet ze in samenwerking met het eerste vrouwenteam, de meidenteams en de medewerkers van de NAC Academie.

Focus op professionalisering

Van Vlimmeren ziet haar aanstelling als een kans om haar ervaring te benutten. Voor het komende seizoen ligt haar prioriteit bij het creëren van een professioneel fundament. Dit omvat duidelijke kaders, een uniforme werkwijze en een sterke samenwerking tussen de teams. Het doel is om het vrouwenvoetbal bij NAC uit te bouwen tot een herkenbaar platform voor talent en supporters in de regio.

Technisch Manager Fouad El Fdil benadrukt dat Van Vlimmeren de ideale kandidaat is voor deze functie. Haar kennis en ervaring in de praktijk van het vrouwenvoetbal zijn een waardevolle toevoeging. Daarnaast zal ze vanuit haar expertise bijdragen aan het opzetten van een fysieke leerlijn binnen de NAC Academie, waarmee de ontwikkeling van speelsters verder wordt ondersteund.

Met de aanstelling van Van Vlimmeren zet NAC een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal. De club hoopt hiermee niet alleen talenten aan te trekken, maar ook de betrokkenheid van supporters en partners in de regio te vergroten.