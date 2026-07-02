Groenonderhoud Gilze en Rijen in volle gang

In Gilze en Rijen is de groenaannemer begonnen met groot onderhoud. De focus ligt op het maaien van gras en bermen, het knippen van hagen en het verwijderen van onkruid.

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De groenaannemer in Gilze en Rijen heeft de handen vol na een periode van regen en extreme droogte. Het onkruid groeit hard en wordt momenteel aangepakt met hete lucht en andere technieken.

Het onderhoud bestaat uit meerdere werkzaamheden. Zo wordt het maaien van gras en bermen afgerond, inclusief plekken waar bloembollen zijn uitgebloeid. Ook worden hagen geknipt en veegvuil verwijderd met een speciale veegzuigwagen.

Bewuste keuzes

In de zomermaanden wordt het gras op sommige locaties bewust langer gelaten. Dit helpt tegen uitdroging en biedt insecten een betere leefomgeving. Het onderhoud is daarmee niet alleen praktisch, maar ook natuurvriendelijk.

De werkzaamheden zullen de komende maanden doorgaan. Hierdoor blijft de gemeente Gilze en Rijen er verzorgd en groen uitzien.