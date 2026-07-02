Nieuwe energiecoaches starten in Vught

In Vught zijn nieuwe energiecoaches klaar om inwoners te helpen met energiebesparing. Maandag ontvingen ze hun certificaat na het succesvol afronden van de opleiding. Ervaren coaches volgden tegelijkertijd een opfriscursus.

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De gemeente Vught heeft haar team van energiecoaches uitgebreid. Deze vrijwilligers adviseren inwoners gratis over praktische manieren om energie te besparen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrips of ledverlichting. Ook huurders kunnen gebruikmaken van deze hulp.

Tijdens een huisbezoek bekijken de coaches samen met bewoners hoe het energieverbruik omlaag kan. Naast het installeren van kleine energiebesparende maatregelen geven zij ook tips om slimmer om te gaan met energie, zoals het juist instellen van de thermostaat en efficiënter ventileren. De maatregelen en adviezen worden aangeboden door de gemeente, zonder kosten voor de inwoners.

Kleine aanpassingen maken verschil

Voor veel huishoudens is het lastig om grote investeringen, zoals isolatie of een warmtepomp, te doen. Juist daarom kunnen kleine aanpassingen helpen om de energierekening te verlagen en het wooncomfort te verbeteren. De coaches bieden onafhankelijk advies en werken samen met bewoners aan een stappenplan dat aansluit bij hun persoonlijke situatie.

De energiecoaches zijn een initiatief van energiecoöperatie VET (Vughtse Energietransitie) en werken in opdracht van de gemeente Vught.