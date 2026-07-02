Vught vraagt inwoners mee te denken over centrum

In Vught wordt gewerkt aan een nieuwe visie voor het centrum. Inwoners kunnen hun mening geven via een vragenlijst of op woensdag 8 juli persoonlijk in gesprek gaan op verschillende locaties in het centrum.

Gevonden voor jou

Het centrum van Vught is een plek om te winkelen, samen te komen en te ondernemen. Om de aantrekkelijkheid van het gebied te behouden, wordt er een nieuwe centrumvisie ontwikkeld. Inwoners kunnen hun ervaringen en ideeën delen via een korte vragenlijst, die ongeveer tien minuten kost om in te vullen. De antwoorden worden anoniem verwerkt en gebruikt bij het opstellen van de visie.

Persoonlijk in gesprek

Naast de vragenlijst is er op woensdag 8 juli gelegenheid om persoonlijk mee te praten. Op die dag staan vertegenwoordigers van het project op drie locaties in het centrum van Vught. Ze willen graag horen wat inwoners waarderen, wat er ontbreekt en hoe het centrum in de toekomst verbeterd kan worden.

De marktkramen zijn te vinden op de volgende plekken:

12.00 tot 13.30 uur – Jumbo, Raadhuisstraat 3G;

14.00 tot 15.30 uur – DePetrus, Heuvel 2;

16.00 tot 17.30 uur – Albert Heijn, Baron van Hövellplein 2.

Er worden op deze dag geen plannen gepresenteerd. Het gaat voornamelijk om het verzamelen van ideeën en feedback van bewoners en bezoekers.

De nieuwe centrumvisie wordt opgesteld door Braining the Future, in samenwerking met Centrummanagement Vught, de gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners.