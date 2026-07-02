Willem II Betrokken wordt Willem II Foundation

Willem II Betrokken heeft een nieuwe naam: Willem II Foundation. Hiermee zet de Tilburgse voetbalclub een volgende stap in haar maatschappelijke ontwikkeling en wil ze structureel bijdragen aan de stad en omgeving.

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De naamswijziging markeert een nieuwe fase voor Willem II, waarin de maatschappelijke rol van de club verder wordt uitgebreid. Met projecten zoals Voetbal Herinneringen en Playing for Success wil de club duurzame impact maken op Tilburg en omliggende gebieden. Robin Visser, de nieuwe kartrekker van Willem II Foundation, ziet dit als een kans om de bestaande basis verder te versterken.

De maatschappelijke activiteiten van Willem II worden ondergebracht in drie thema's: het tegengaan van eenzaamheid, gezondheid en vitaliteit, en het bevorderen van kansengelijkheid. Deze pijlers vormen het fundament voor de projecten en initiatieven waarmee de club de komende jaren haar maatschappelijke ambities verder wil verwezenlijken.

Structurele impact

Een belangrijke rol is weggelegd voor Leeuwenmoed, een groep partners die zich actief inzet voor maatschappelijke doelen. Dankzij hun betrokkenheid heeft Willem II haar maatschappelijke organisatie kunnen professionaliseren en een stevig fundament gelegd voor toekomstige samenwerking. Zo wil Willem II niet alleen betrokken zijn, maar juist structureel bijdragen aan de uitdagingen die spelen in Tilburg.

De naam Foundation is bewust gekozen. Het symboliseert niet alleen een stichting, maar ook een basis waarop de club samen met partners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties verder bouwt aan duurzame initiatieven. Door deze structuur wil Willem II haar maatschappelijke impact beter inzichtelijk maken en projecten beter laten aansluiten bij lokale behoeften.

Met de nieuwe naam en focus kijkt Willem II met vertrouwen naar de toekomst. De club blijft samenwerken met partners, onderwijsinstellingen en vrijwilligers om Tilburg een nog betere plek te maken. Daarmee onderstreept Willem II haar ambitie om een trotse club te zijn in een trotse stad.