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Medewerker politie Zeeland-West-Brabant opgepakt voor hacken en omkoping
Vandaag om 17:38 • Aangepast vandaag om 18:05
Een 28-jarige medewerker van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant is maandag aangehouden. De man wordt verdacht van hacken, het lekken van geheime informatie, omkoping en witwassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag.
De man is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij langer vast blijft zitten. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar de medewerker.
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