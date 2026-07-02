Gebedsgenezer gaat door en de hitte lonkt alweer: dit mag je niet missen

Gebedsgenezer Tom de Wal krijgt toch groen licht in Dussen en bewoners van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog vieren overwinning nadat de omstreden vuurwerkopslag niet doorgaat. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Gebedsgenezer Tom de Wal mag toch door in Dussen, ondanks jarenlang buurtprotest. De gemeente Altena heeft een omgevingsvergunning verleend voor zijn diensten in het voormalige partycentrum De Rietpluim. De omstreden De Wal organiseert daar genezings- en bevrijdingsdiensten waarbij hij claimt mensen te kunnen genezen van MS en kanker. Buurtbewoners zoals Helga Gardenier zijn teleurgesteld: "Ik voorzie zoveel overlast", zegt ze, verwijzend naar de muziek die vanuit het pand dreunt. De gemeente zag na diverse adviezen geen belemmeringen voor de vergunning. Belanghebbenden kunnen nog in bezwaar. Lees hier het hele verhaal:

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Het asielzoekerscentrum in Budel wordt afgeschaald met 250 opvangplaatsen voor de Centrale Ontvangstlocatie. Die telt nu nog 700 plekken waar asielzoekers direct na aankomst terechtkomen. Het totale aantal asielzoekers blijft voorlopig echter gelijk door aanhoudende druk op aanmeldcentrum Ter Apel. Wel verandert de samenstelling: minder op de COL, meer op het reguliere azc. Uiteindelijk moet de totale capaciteit in Budel teruggebracht worden naar 960 plekken, dat moet uiterlijk eind 2027 gebeuren. Defensie wil het kazerneterrein vanaf 2028 terug.

Check het hier:

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Bewoners van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog halen opgelucht adem. De omstreden vuurwerkopslag aan de Wiekenweg gaat opnieuw niet door. De Vlaamse minister van Omgeving weigerde de vergunning voor de opslag van 2,55 ton consumentenvuurwerk, bedoeld voor Loots Vuurwerk. Niet vanwege veiligheid, maar omdat een vuurwerkopslag voor handel volgens de minister planologisch niet thuishoort op die plek. "Heel de buurt is superblij", reageert Natasja Steenbrugge, die aan de Wiekenweg woont. Toch is de strijd niet gestreden: bewoners en bestuurders streven naar een verbod op verkoop van consumentenvuurwerk aan particulieren, net als in Nederland. Eigenaar Pieter Loots reageert teleurgesteld en sluit verdere stappen niet uit. Lees hun verhaal hier:

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Na de verzengende hitte van afgelopen weekend wordt het deze week aangenaam fris in Brabant. Donderdag bereikt het kwik maximaal 23 graden met geregeld bewolking en mogelijk wat lichte regen. Door een matige tot vrij krachtige wind voelt het nog koeler aan. Vrijdag wordt een prachtige dag met ruimte voor zon, stapelwolken en 22 tot 24 graden. Ook het weekend blijft aangenaam zonder extreme hitte. Maandag en dinsdag wordt het mogelijk nog frisser door een overtrekkend regengebied. Einde volgende week keert de zomerse hitte naar verwachting terug. Hier lees je de volledige weersverwachting:

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