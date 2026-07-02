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Vertraging op de A2 bij Den Bosch na ongeluk

Vandaag om 18:31 • Aangepast vandaag om 21:00
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht stond donderdagavond een lange file door een ongeluk. Dat zorgde rond half zeven tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel voor zeventig minuten vertraging.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De file nam rond zeven uur af. De parallelrijbaan ter hoogte van knooppunt Hintham is nog wel tot elf uur donderdagavond dicht omdat de politie nog onderzoek doet naar het ongeluk.

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