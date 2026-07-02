Nog drie kinderen zonder noodoplossing na sluiting zorgvilla's ExpertCare

Nog drie kinderen hebben geen zorgplek na de sluiting van de zorgvilla's van ExpertCare in Waalre en Vleuten. Dat zei minister Mirjam Sterk (CDA) donderdagmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De minister gaf in het debat aan gefrustreerd te zijn dat er nog geen noodoplossing is voor de kinderen.

Een groot deel van de Kamer twijfelt over de betrouwbaarheid van de cijfers. Zo kreeg Lisa Westerveld (PRO) tijdens het debat al berichten binnen van ouders die sinds de sluitingen met hun kind thuis zitten. Zij hamerde er bovendien op dat de minister meer en steviger moet ingrijpen bij de zorgaanbieder: "omdat ExpertCare niet meer te vertrouwen is", zei Westerveld. Ook verweten meerdere Kamerleden de minister dat ze niet eerder heeft ingegrepen bij de zorgaanbieder. Ze zijn verbaasd dat het zo ver heeft moeten komen dat de kinderen nu nergens terecht kunnen, terwijl al sinds januari bekend is dat de zorgvilla's dicht zouden gaan. Sterk gaf aan dat ze niet meer kan doen dan heel streng aan Villa ExpertCare vragen om alternatieve zorg te vinden voor de kinderen. Ze zei hetzelfde te doen om ervoor te zorgen dat personeel aanblijft, zodat de kinderen ook kunnen worden verzorgd.

Belofte maakt schuld

Het debat van donderdagmiddag vertoonde veel overeenkomsten met het debat dat de Tweede Kamer begin april had met Sterk. Toen waren alle vier de zorgvilla's nog open en beloofde de minister dat dit zo zou blijven tot er voor alle kinderen goede alternatieven waren. Dat is de minister alleen niet gelukt. Volgens de minister zitten drie kinderen zonder een noodoplossing. Of dit aantal ook klopt is niet duidelijk. De cliëntenraad zegt tegen Omroep Brabant geen zicht meer te hebben over wie nu wel een noodoplossing heeft en wie niet. Wel laten zij weten dat bij hun minstens vijf gezinnen bekend zijn, waarvoor op dit moment geen oplossing is. En dat is los van de ouders en gezinnen die in de problemen komen of gaan komen door de noodoplossing.

Wat doet Villa ExpertCare? Bij de zorgvilla's van ExpertCare, onder andere in Waalre, wordt gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen die 24 uur per dag intensieve medische zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ernstige hartafwijkingen, diabetes, meervoudige beperkingen, epilepsie of afhankelijkheid van sondevoeding. Zij verbleven er tijdelijk, zodat hun ouders werden ontlast en op adem konden komen. Juist die opvang is nu weggevallen.

Vrees voor anderen villa's

Tijdens het debat klonk ook kritiek op het aanblijven van het bestuur van ExpertCare. Zo is de inspectie volgens Vicky Maeijer (PVV) zeer kritisch over het handelen van de directie, maar blijft ingrijpen uit. Die mening werd gedeeld in de kamer. De minister gaf tijdens het debat aan dat het juridisch ingewikkeld is om een bestuur weg te sturen. Ook speelt volgens haar mee of zo’n ingreep uiteindelijk in het belang van de kinderen is. Mirjam Bikker (ChristenUnie) vreest dat de zorgvilla's in Wezep en Rijswijk, in de zomer ook zullen sluiten, op het moment dat de Tweede Kamer met reces is en geen druk kan uitoefenen op het bedrijf. Die zorgen werden breed gedeeld en konden niet worden weggenomen door de minister, die zei dat er een zorgplicht is voor de kinderen.

Hier lees je alle verhalen over zorginstelling ExpertCare in Waalre.