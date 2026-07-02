Powerport Moerdijk: nieuwe stappen gezet

Overheden hebben afspraken gemaakt over de toekomst van Powerport Moerdijk. De derde variant die het dorp Moerdijk kan behouden, wordt verder onderzocht.

Gevonden voor jou

Het Bestuurlijk Overleg over Powerport vond maandag plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn belangrijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het project en is een intentieovereenkomst ondertekend voor de Amervisie. Deze visie richt zich op het Amergebied in Geertruidenberg en biedt handvatten voor toekomstige keuzes.

In Moerdijk worden drie mogelijke locaties onderzocht voor Powerport, waaronder een derde variant die minder ruimte nodig heeft. Hierdoor kan het dorp Moerdijk mogelijk behouden blijven. Het Rijk en de betrokken overheden willen dit alternatief grondig onderzoeken om een zorgvuldige keuze te maken. Een definitieve beslissing wordt pas genomen na goedkeuring door de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Gemeentelijk voorkeursrecht

Om grip te houden op het gebied, heeft de gemeente Moerdijk al in 2025 een voorkeursrecht ingesteld op de gronden in het zoekgebied. Dit voorkomt dat speculanten grond opkopen voordat er een keuze is gemaakt. Het voorkeursrecht blijft van kracht tot de definitieve variant is bepaald.

Langdurige aanpak

De betrokken partijen hebben afgesproken te werken aan een duurzaam perspectief voor de regio tot 2050. Daarbij worden inwoners, ondernemers en agrariërs actief betrokken. Totdat er een definitieve keuze is, worden geen onomkeerbare besluiten genomen over grote energieprojecten.

De Moerdijkregeling blijft in 2027 bestaan onder de huidige voorwaarden. Daarnaast komt er een gebiedsbudget voor investeringen in leefbaarheid en brede welvaart, gekoppeld aan het besluit over een voorkeursvariant.

Geluidshinder

Om geluidsoverlast te beperken, worden bronnen onderzocht en maatregelen genomen om hinder tegen te gaan. Aanpassingen van de geluidsruimte worden alleen overwogen als onderdeel van een bredere aanpak om de omgeving te beschermen.