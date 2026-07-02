Kevin Aben vertrekt bij Helmond Sport

Kevin Aben heeft besloten zijn contract bij Helmond Sport te beëindigen. De doelman gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging en sluit daarmee zijn periode bij de club af.

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Doelman Kevin Aben heeft in goed overleg afscheid genomen van Helmond Sport. Hij kiest ervoor om zijn carrière elders voort te zetten en hoopt zich verder te ontwikkelen bij een nieuwe club.

Helmond Sport heeft Kevin bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid tijdens zijn tijd bij de club. Hij speelde een belangrijke rol binnen het team en was een loyale kracht op het veld.

Op zoek naar nieuwe kansen

Kevin Aben wil een nieuwe stap zetten in zijn voetbalcarrière. Hij ziet dit als een kans om verder te groeien en nieuwe ervaringen op te doen. Wat zijn volgende bestemming wordt, is op dit moment nog niet bekend.

Helmond Sport wenst Kevin veel succes en geluk in de toekomst. Het vertrek van de doelman betekent dat de club op zoek zal gaan naar een vervanger voor het komende seizoen.