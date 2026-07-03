Iconische NS-modeltrein duikt op bij kringloop in Tilburg

Bij kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg is een bijzondere verzameling modeltreinen opgedoken. Er zit een exemplaar tussen waar het hart van menig liefhebber van modeltreinen sneller van gaat kloppen: een NS-treinstel (type H0 1220). Dit treinstel wordt door spoorliefhebbers gezien als een van de mooiste en meest iconische Nederlandse locomotieven.

Klaske Delhij Geschreven door

"Ze zijn binnen gebracht door een particulier", vertelt Davy Linkels van La Poubelle. "Misschien komen ze van een verzameling van een overleden opa die het op zolder had liggen. Wie zal het zeggen?" Modelspoor was rond de jaren 60 een populaire hobby voor jongens. Zij kregen een treinset van bekende merken als Märklin, Fleischmann of Roco. Die jongens zijn inmiddels mannen en die kunnen zich nog urenlang vermaken met het bouwen van een miniatuur spoorwegennet. Voor deze hobby heb je ruimte nodig én financiële middelen: de modeltreinen kosten een flinke duit. "Dit model rijdt sinds 1998 niet meer over onze spoorwegen, enkel nog tijdens nostalgische evenementen, zoals museumritten", vertelt Davy, terwijl hij wijst naar het populaire NS-treinmodel. Er zit zowel een locomotief als een langer NS-treinstel bij, de nieuwwaarde van beide treinstellen samen ligt in de winkel tussen 100 en 175 euro, schat Davy.

Los te koop

"We bieden dit niet als een set aan, ze zijn los te koop", vertelt hij. "Dat doen we omdat verzamelaars vaak op zoek zijn naar specifieke treinen of onderdelen. Soms mist iemand nog net één locomotief, dan is zo'n vondst in de kringloop natuurlijk geweldig als je daarmee je verzameling compleet kunt maken."

Heel veel treintjes (foto: La Poubelle Tilburg).

Naast de treinstellen van de Nederlandse Spoorwegen zit bij deze verzameling ook een ouderwetse stoomlocomotief van de Franse spoorwegen, de SNCF. "Nieuw betaal je daar tussen de 100 en 200 euro voor." Miniatuur stations

Veel liefhebbers bouwen complete miniatuurwerelden met stations, verlichting, geluidseffecten en steden of natuur. De accessoires die bij deze verzameling zitten, zijn daarom minstens zo interessant. Zo is er een set rails te koop van het merk Fleischmann. Ook te koop: een modeltrein transformator. Dat is een apparaat dat de netspanning omzet in een lager voltage. Het is de energiebron en snelheidsregelaar van de modelbaan, die de stroom via de rails naar de trein leidt. Verder zit er een wissel-apparaat bij, een cruciaal onderdeel om de trein te laten overschakelen (wisselen) van het ene spoor naar het andere. Davy: "Er zijn ook verschillende miniatuur stationnetjes te koop, allemaal in een andere stijl. Nee, er staan geen stationsnamen op de huisjes." Prijzige hobby

Dankzij de kringloop krijgen de modeltreinen een tweede leven. De attributen verkoopt La Poubelle voor ongeveer een derde van de nieuwprijs. Davy: "Dat is heel interessant voor verzamelaars, het is immers een prijzige hobby." Eén ding is zeker: deze treinen zijn nog lang niet toe aan hun laatste reis.