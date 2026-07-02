Vier auto's botsen op elkaar in Odiliapeel

Vier auto's zijn donderdagavond aan de Nieuwedijk in Odiliapeel achterop elkaar gebotst. Er raakte niemand gewond.

Een automobilist zag te laat dat de auto ervoor wilde afslaan en knalde achterop de voorganger. De auto's daarachter botsten vervolgens ook weer op de auto's die voor hen reden.

Een inzittende is nagekeken door ambulancepersoneel maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. De weg van Odiliapeel richting Volkel is door het ongeluk dicht. Alle auto's liepen flinke schade op en werden door een bergingsbedrijf weggesleept.