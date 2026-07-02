TOP Oss versterkt staf met Van der Gouw en Boere

TOP Oss heeft Raimond van der Gouw en Tom Boere toegevoegd aan de technische staf. Hiermee is de begeleiding voor het komende seizoen compleet.

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Raimond van der Gouw wordt de nieuwe keeperstrainer bij TOP Oss. Hij heeft als doel om zijn nationale en internationale ervaring over te dragen aan de spelers. Van der Gouw speelde onder meer bij Manchester United, waar hij vier keer de Engelse Premier League en één keer de Champions League won. Hij was ook actief als keeperstrainer bij clubs als PSV en Vitesse.

Tom Boere keert terug naar Oss als spitsentrainer. De oud-spits maakte eerder indruk bij TOP Oss door in één seizoen 33 keer te scoren en een transfer naar FC Twente te verdienen. Naast zijn tijd bij NAC Breda en SC Cambuur speelde hij ook in België. Boere gaat nu zijn eerste stappen zetten in het trainersvak.

Extra versterkingen

Naast Van der Gouw en Boere sluit Florian Wolf twee dagen per week aan als assistent-trainer. Wolf is tevens hoofdtrainer van SC Cambuur onder 17. Technisch directeur Linton Posthumus is tevreden met deze versterkingen en noemt de staf nu compleet.

TOP Oss neemt afscheid van Nico Clara Pinto, die overstapt naar Lincoln Red Imps. De middenvelder speelde op amateurbasis bij de club. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en succes gewenst bij zijn nieuwe team.