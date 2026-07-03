De Bauers terug op tv: baby op komst en kinderen vliegen uit

De familie Bauer keert 28 augustus terug op televisie met een nieuw seizoen van hun realityserie De Bauers, een nieuwe fase. In de eerste beelden blikt Mariska terug op de afgelopen periode, waarin veel is veranderd binnen het gezin.

Zo is één van de zoons inmiddels het ouderlijk huis uit en hebben de kinderen ieder hun eigen leven opgebouwd. Ook in het liefdesleven van de kinderen is de afgelopen periode het een en ander veranderd, waardoor de familie in een nieuwe fase is beland. Een nieuwe generatie binnen de familie Bauer

Misschien wel de opvallendste ontwikkeling speelt zich af in het leven van Jan junior. Samen met zijn vriendin Danique werd hij tijdens de opnames in april ouders van hun eerste kindje: zoon Jan. De kleine werd iets eerder geboren dan verwacht, maar is zeer gewenst en liefdevol ontvangen door het koppel.

Daarmee werden Frans en Mariska voor het eerst opa en oma. De komst van de baby zorgt voor een nieuwe generatie binnen de familie Bauer, iets wat in de realityserie uitgebreid terug te zien zal zijn. Nieuwe stap voor Mariska

Ook voor Mariska Bauer is het een bijzondere periode met veel veranderingen. Zij vierde onlangs haar vijftigste verjaardag en kijkt in de nieuwe reeks niet alleen terug op wat is geweest, maar ook vooruit naar wat nog komt. Zo stapt ze uit haar comfortzone en werkt toe naar haar eigen theatershow: Maris, Wat Eten We Vandaag?, die vanaf begin 2027 in het theater te zien zal zijn. In deze interactieve voorstelling combineert Mariska persoonlijke verhalen met koken en deelt ze anekdotes uit haar leven met het publiek. De Bauers, een nieuwe fase is vanaf 28 augustus te zien bij AVROTROS op NPO 1.