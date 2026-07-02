Automobilist (21) haalt rijbewijs en moet 'm zes uur later alweer inleveren

Een 21-jarige automobilist heeft niet lang kunnen genieten van zijn rijbewijs. Hij had het 'roze papiertje' nog maar zes uur in bezit, toen de politie hem donderdagmiddag aanhield op de Sint Teunislaan in Den Bosch. Hij testte positief op alcohol en drugs en moest zijn rijbewijs inleveren.

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