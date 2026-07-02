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Automobilist (21) haalt rijbewijs en moet 'm zes uur later alweer inleveren
Gisteren om 22:45
Een 21-jarige automobilist heeft niet lang kunnen genieten van zijn rijbewijs. Hij had het 'roze papiertje' nog maar zes uur in bezit, toen de politie hem donderdagmiddag aanhield op de Sint Teunislaan in Den Bosch. Hij testte positief op alcohol en drugs en moest zijn rijbewijs inleveren.
De politie vermoedt dat de man de wietlucht wilde verbergen door parfum in zijn mond te sprayen. Daardoor sloeg de alcoholtest hoog aan.
Om vast te stellen of de man echt teveel alcohol heeft gedronken, wordt bloedonderzoek gedaan. Tot die uitslag bekend is, is hij zijn rijbewijs in ieder geval kwijt.
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