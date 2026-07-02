Navigatie overslaan
Ontdek

Automobilist (21) haalt rijbewijs en moet 'm zes uur later alweer inleveren

Gisteren om 22:45
Deze jonge bestuurder is zijn rijbewijs snel kwijt (archieffoto: ANP).
Deze jonge bestuurder is zijn rijbewijs snel kwijt (archieffoto: ANP).

Een 21-jarige automobilist heeft niet lang kunnen genieten van zijn rijbewijs. Hij had het 'roze papiertje' nog maar zes uur in bezit, toen de politie hem donderdagmiddag aanhield op de Sint Teunislaan in Den Bosch. Hij testte positief op alcohol en drugs en moest zijn rijbewijs inleveren.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie vermoedt dat de man de wietlucht wilde verbergen door parfum in zijn mond te sprayen. Daardoor sloeg de alcoholtest hoog aan.

Om vast te stellen of de man echt teveel alcohol heeft gedronken, wordt bloedonderzoek gedaan. Tot die uitslag bekend is, is hij zijn rijbewijs in ieder geval kwijt.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.