Man (21) heeft rijbewijs net terug en moet 'm 6 uur later alweer inleveren

Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch bleek donderdagmiddag bijzonder hardleers. Hij was al twee keer betrapt op rijden onder invloed en had zijn rijbewijs net zes uur terug toen hij opnieuw werd betrapt.

De politie liet hem donderdagmiddag stoppen in de Sint Teunislaan in Den Bosch. Daar testte de man positief op alcohol en drugs. De politie vermoedt dat de man de wietlucht bij hem wilde verbergen door parfum in zijn mond te sprayen en dat daardoor de alcoholtest hoog aansloeg.

Om vast te stellen of de man echt teveel alcohol had gedronken, wordt bloedonderzoek gedaan. Tot die uitslag bekend is, is hij zijn rijbewijs in ieder geval weer kwijt.