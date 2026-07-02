Vrachtwagen verliest zware lading in Bergeijk, weg lange tijd dicht

Een vrachtwagen met oplegger verloor donderdagavond een deel van zijn zware lading op de N69 bij Bergeijk. Hulpdiensten waren al de hele avond bezig om een matrijs van zo'n twintig ton van de weg te krijgen.

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Een matrijs is een zware metalen mal die in de industrie wordt gebruikt om producten te maken. De vrachtwagen moest donderdag een noodstop maken, waardoor één van de matrijzen tegen de cabine van de vrachtwagen klapte. Een tweede matrijs schoot van de oplegger af.

Het bergen van de matrijs was geen gemakkelijke klus. De mal weegt naar schatting zo'n twintig ton. Rond half elf werd de hulp van een dieplader en een kraan ingeroepen, waarmee het gevaarte van de weg werd gehaald. De weg was lange tijd in beide richtingen dicht.