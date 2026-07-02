Wandeling door natuurtuin bij Dorst

Zaterdag 4 juli organiseren natuurgidsen van IVN Mark & Donge een wandeling door de natuur- en landschapstuin van Toon Thielen bij Dorst. De tuin is een paradijs voor insecten, vogels en andere dieren. De wandelingen starten om één en drie uur ’s middags.

Gevonden voor jou

Bij Dorst, aan de Steenovensebaan, heeft Toon Thielen zijn voormalige bloemen- en plantenkwekerij omgetoverd tot een natuur- en landschapstuin van vier hectare. Twintig jaar geleden besloot hij de grond terug te geven aan de natuur, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit heeft geleid tot een gezond en gevarieerd landschap.

De tuin is ingericht met vijvers, poelen en bloemrijke perken. Bijzondere bomen en struiken zijn geplant, terwijl op andere plekken de natuur vrij spel heeft gekregen. Zo ontstond er een kruidenrijk grasland dat slechts één keer per jaar wordt gemaaid. Rond de moerassige randen groeien planten zoals veenmos en koningsvarens, wat de biodiversiteit bevordert.

Paradijs voor dieren

De ecologische verbindingszone met natuurgebied de Duiventoren maakt de tuin aantrekkelijk voor diverse dieren. Vlinders, libellen en vogels voelen zich er thuis, maar ook vossen en reeën weten de weg naar het gebied te vinden. Tijdens de wandeling kunnen bezoekers deze natuurpracht met eigen ogen aanschouwen.

Voor en na de wandeling is er een kraam van IVN Mark & Donge aanwezig. Hier worden verschillende natuurlijke producten gepresenteerd die je kunt zien, ruiken en voelen.

De wandelingen starten om één en drie uur ’s middags en duren ongeveer anderhalf uur. Inschrijven kan tot de dag van de wandeling via de website van IVN Mark & Donge.