Ronde van Prinsenbeek: wielerspektakel met lokale tint

Vrijdagavond 3 juli vindt in Prinsenbeek de Ronde van Prinsenbeek plaats. Het evenement start om zeven uur met een huldiging, gevolgd door een wielerwedstrijd voor elite en beloften, en eindigt met een ludieke koers voor prominente inwoners.

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De Ronde van Prinsenbeek belooft een sportieve avond te worden, vlak voor de start van de Tour de France. Het programma begint met een ereronde van lokale teams die hebben deelgenomen aan de Tour du ALS en Alpe d’HuZes. Zij worden gehuldigd door wethouder Carlo Post, voor wie dit zijn eerste officiële handeling is sinds zijn aantreden.

Om half acht start de wedstrijd voor elite en beloften van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). Een sterk deelnemersveld zal strijden om premies op het parcours, dat loopt langs de Haverdijk, Valdijk, Groenstraat, Middenweg en weer terug naar de Haverdijk.

Ludiek slotstuk

Het evenement sluit om half tien af met een ludieke wedstrijd voor prominente inwoners van Prinsenbeek. Bekende namen zoals wethouder Carlo Post, Marco van de Kieboom, gemeenteraadslid Martijn Meeuwissen en andere lokale figuren zullen deelnemen. Zij worden aangemoedigd om hun fiets en zichzelf te versieren, zodat hun achtergrond direct herkenbaar is voor het publiek.

De toegang tot het evenement is gratis, waardoor het voor iedereen mogelijk is om een avond vol sport en gezelligheid mee te maken. Het belooft een unieke combinatie te worden van professionele wielrenners en kleurrijke lokale deelnemers.