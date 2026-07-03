Gratis inloopspreekuur Kind- en Scheidingsloket in Budel

Ouders in Cranendonck kunnen maandagavond gratis terecht bij het Kind- en Scheidingsloket in Budel. Het spreekuur is bedoeld voor iedereen die met scheiding te maken heeft.

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Het Kind- en Scheidingsloket opent maandag 6 juli van half zeven tot acht uur ’s avonds de deuren voor een inloopspreekuur. Het initiatief richt zich op ouders uit de gemeente Cranendonck die gaan scheiden of dat al hebben besloten. Ook kinderen en andere betrokkenen, zoals grootouders en docenten, zijn welkom.

Het spreekuur vindt plaats in het gemeentehuis van Budel en is vrij toegankelijk. Vooraf aanmelden is niet nodig. Bezoekers kunnen hun vragen stellen en informatie krijgen over de impact van een scheiding en hoe hiermee om te gaan.

Het loket is bedoeld om ondersteuning te bieden aan gezinnen, maar ook aan professionals die met scheiding geconfronteerd worden. Daarnaast is het een plek waar betrokkenen informatie kunnen krijgen over beschikbare hulp en begeleiding in de regio.

Meer informatie over het Kind- en Scheidingsloket is te vinden op de website van de gemeente Cranendonck.