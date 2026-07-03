Automobilist met rijverbod aangehouden na achtervolging door Helmond

Een automobilist (25) is donderdagavond na een achtervolging aangehouden op de Dijksestraat in Helmond. De man had tijdens zijn vluchtpoging meerdere zakjes met drugs weggegooid.

De agenten gingen achter de man aan, omdat ze hem korte tijd daarvoor een rijverbod hadden gegeven omdat hij lachgas had gebruikt. Toch zagen ze hem korte tijd later in de auto rijden.

Toen de agenten achter hem aan gingen, ging de man ervandoor. De achtervolging eindigde in de doodlopende Hendrik van Ekertstraat. Daar rende de man uit de auto, maar ver kwam hij niet.

De man wordt verdacht van handel van harddrugs. Hij is vastgezet in een cellencomplex.