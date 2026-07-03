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'Taxi' waarmee van alles mis is gestopt, bestuurder reed zonder rijbewijs
Vandaag om 05:56 • Aangepast vandaag om 06:23
Agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant hebben donderdagnacht een automobilist aangehouden. Deze werd al voor de derde keer dit jaar betrapt op autorijden zonder rijbewijs. Daarnaast deed de auto dienst als taxi, terwijl de bestuurder daarvoor geen vergunning heeft.
Daarnaast bleken er verschillende dingen mis met de auto: de voorruit was beschadigd, een band bleek versleten en de richtingaanwijzers werkten niet goed.
De auto is in beslag genomen.
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