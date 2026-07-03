Brand bij autobedrijf in Etten-Leur, auto vat vlam

Bij een autobedrijf aan de straat Mon Plaisir op een bedrijventerrein in Etten-Leur is donderdagnacht brand uitgebroken. Het vuur werd rond vier uur 's nachts ontdekt.

Toen de brandweer aankwam, bleek een auto in het bedrijfsgebouw vlam te hebben gevat. De brandweer schaalde direct op om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden.

De brand was binnen een halfuur onder controle. Er is wel schade ontstaan aan het bedrijfsgebouw. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.