Flinke ravage na botsing in Dongen: drie auto's beschadigd, vrouw gewond

Een vrouw is vrijdagochtend gewond geraakt bij een botsing in Dongen. Drie auto's reden op de Monseigneur Nolenslaan door onbekende reden tegen elkaar aan.

De hulpdiensten kwamen met meerdere eenheden ter plaatse. Daar was de ravage groot. Alle auto's raakten flink beschadigd. Een van de auto's lijkt total loss. Een tweede auto is linksvoor zwaar beschadigd. Een derde auto kwam een stukje verder op in de straat tot stilstand zonder achterwiel. Dat was bij de botsing afgebroken en ligt met ophanging en al achter de auto.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Vermoedelijk is de gewonde vrouw met haar auto op de verkeerde weghelft gekomen en is toen tegen de andere auto's aangereden.

In welke auto de vrouw zat, is niet bekend. Ook over de aard van haar verwondingen is niets bekend.

De straat is afgesloten voor verkeer.