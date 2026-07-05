Peter zag een roos uit een boom groeien, Frans weet wat hier aan de hand is

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected]. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een roosje dat uit een boom groeit, een vlinder, een juffer in een vreemde houding en een bijzondere mooie grote libel. Deel een van deze Stuifmail is zaterdag al gepubliceerd.

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Een takje met een bloeiende rozenbloem uit een grove den (foto: Peter van Melis).

Hoe kan een rozentakje met bloem uit een boom groeien?

Peter van Melis stuurde mij een foto van een roos die uit een grove den groeit. Zijn vraag is natuurlijk: hoe kan dit? Indien een vreemde plant uit een boom gaat groeien en het is geen epifyt, dan is daar meestal een vogel of ander dier 'schuldig' aan. Epifyten zijn planten, die op een gastheer ofwel op een andere levende plant groeien. Bekende epifyten zijn bijvoorbeeld bromelia’s. Ons land kent geen grote epifyten, wel kleinere - meestal groene - epifyten zoals mossen, korstmossen en eikvarens. In dit geval is er een zaadje van de roos bij betrokken. Vermoedelijk is dat zaadje meegenomen door een vogel, zoals bijvoorbeeld een boomklever (zie de foto hieronder) en vervolgens achtergebleven op de boom.

Een boomklever met zaadje (foto: Saxifraga/Jan van der Straaten).

Of een vogel heeft het zaadje opgegeten en het onverteerde deel is via uitwerpselen in de boom terechtgekomen. Als op die plek, een holte of een scheur, opgehoopt organisch materiaal (het zogenaamde humus) is blijven liggen, is dat voldoende voeding om het zaadje te laten uitgroeien tot een plantje met bloem. Bij knotwilgen zie je heel vaak diverse soorten planten (pinksterbloemen, brandnetels, diverse akkerplanten enzovoorts) uit de boom groeien. Bij grove dennen zie je dit niet zo vaak, maar het kan. Dat bewijst deze foto.

Een oranje iepentakvlinder (foto: Maria Doggen).

Is dit een oranje iepentakvlinder?

Maria Doggen zag op 22 juni een vlinder in haar tuin. Met die foto die ze daarvan maakte, is ze gaan googelen. Ze vermoedt nu dat het een oranje iepentakvlinder is. Aan mij de vraag of dit klopt? Het antwoord is volmondig ja. Waarschijnlijk is het een mannetje, want het vrouwtje van deze nachtvlinder is geel. Dit kleurverschil in de vleugels noemen we seksuele dimorfie, ook wel geslachtsdimorfie genoemd. Mannetjes hebben ook andere antennes, namelijk geveerde. Vrouwtjes hebben ongeveerde antennes. Geslachtsdimorfie is het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort, waaronder de mens. Vliegende iepentakvlinders zijn vooral tijdens de schemering of in de nacht actief, in de periode van mei tot juli. Het leefgebied van deze nachtvlinder bestaat uit bomenrijke gebieden, voornamelijk in het zuiden van ons land. Na de paring leggen de vrouwtjes eitjes en uit die eitjes komen bruine of groenachtig bruine rupsen die op takjes lijken. De verpopping vindt plaats in een cocon aan de onderkant van een blad of op de grond, maar ook in de strooisellaag. Deze uitgekomen rupsen eten de bladeren van bomen, struiken en kruiden en overwinteren als jonge rupsen.

Een vrouwtje van de vuurjuffer in een speciale houding (foto: Anja Bastiaansen).

Waarom heeft de vuurjuffer op de foto zo'n vreemde houding?

Anja Bastiaansen fotografeerde een juffer. Ze vindt dat het diertje wel een bijzondere houding heeft op de foto. Wat we op haar foto zien, is een vrouwtje van de vuurjuffer. Volgens mij is de houding die ze op de foto aanneemt bedoeld om eitjes af te zetten. Het vreemde hieraan is dat vrouwtjes van de vuurjuffer hun eitjes afzetten tijdens de zogenaamde tandemvlucht, zie de foto hieronder.

Een tandem van vuurjuffers (foto: Vlinderstichting/Jaap Bouwman).

Voor de paring pakken de mannetjes van de vuurjuffer de vrouwtjes achter de nek beet met een klem. Als het vrouwtje paringsbereid is, buigt ze haar achterlichaam naar voren tegen het bevruchtingsorgaan van het mannetje aan (paringswiel). Daar vindt de spermaoverdracht plaats. Daarna wil het vrouwtje met de ei-afzet beginnen. Het mannetje wil niet dat een concurrent de boel overneemt (bescherming van zijn genen) en houdt het vrouwtje daarom vast in de tandemhouding. Op de foto van Anja zie je nu een vrouwtje dat alleen bezig is met de ei-afzet op een blad. Vermoedelijk is het mannetje weggejaagd. Dat kan een ander, sterker mannetje hebben gedaan, maar ook een grotere libel of een ander roofdier. Het vrouwtje heeft zo’n enorme drang om eitjes af te zetten, dat ze in haar eentje doorgaat om de voortplanting te voltooien.

Een vrouwtje van de zuiderlijke keizerlibel (foto: Camiel Wouters).

Is dit een libel uit de heidelibellen familie?

Camiel Wouters heeft een libel gespot. Volgens mij heeft Bram een vrouwtje van de zuidelijke keizerlibel gefotografeerd. Deze libel behoort binnen de orde van de libellen tot de echte libellen en niet tot die van de juffers. Deze indeling is gemaakt omdat er duidelijk verschillen zijn tussen deze groepen. Echte libellen zijn robuuster en groter. De grootte van de vleugels is ook verschillend, vandaar dat ze soms ook wel ongelijkvleugeligen genoemd worden. Bij juffers zijn de vier vleugels gelijkvormig, dus worden zij ook wel gelijkvleugeligen genoemd. Daarnaast staan de vleugels bij echte libellen in rusthouding gespreid, terwijl de vleugels bij juffers in rusthouding dichtgeklapt zijn op hun rug. Juffers hebben hun ogen - met ruimte ertussen - aan de zijkanten van de kop, terwijl de ogen van echte libellen elkaar raken en de kop bijna volledig bedekken. Dit vrouwtje van de zuidelijke keizerlibel is dus een echte libel en binnen die groep behoort ze tot het geslacht van de glazenmakers waar ook bijvoorbeeld de grote keizerlibel en de paardenbijter, zie de foto hieronder, bij thuishoren.

Een mannetje van de paardenbijter (foto: Saxifraga/Willem Jan Hoeffnagel).

De vondst van een zuidelijke keizerlibel is heel bijzonder, want deze soort is redelijk zeldzaam. Al wordt ze steeds vaker waargenomen in het zuiden van ons land, dus ook in Brabant. Zuidelijke keizerlibelen houden zich graag op bij allerlei stilstaande wateren. Vooral grotere waterplassen met veel begroeiing en zandige bodems. In zo’n biotoop leggen de vrouwtjes hun eitjes. Vervolgens blijven de larven/nimfen een tot twee jaar in deze waterbiotoop.

Een bloemvlieg spec (foto: Ilse van den Boomen).

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Ilse van den Boomen. Op de schitterende foto staat een bloemvlieg spec. Na het sproeien van de tuin, na een warme dag, kwam deze vliegensoort daar drinken.

Mocht iemand de volledige naam van deze bloemvlieg kennen, dan graag een reactie.

Oud Herlaar (foto: Brabants Landschap).