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Veel rook bij brand in binnenstad Den Bosch, appartementen ontruimd

Vandaag om 08:56 • Aangepast vandaag om 10:15

In een magazijn van een winkel in de binnenstad van Den Bosch is vrijdagochtend brand uitgebroken. Meerdere appartementen boven het pand aan de Snellestraat zijn ontruimd. Het gaat om het magazijn van Clous Mode, dat zelf aan de Schapenmarkt zit. De schade aan het magazijn en de winkel is aanzienlijk. Het is nog de vraag of de bewoners vandaag terug naar huis kunnen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De melding van de brand kwam om iets over acht binnen en veroorzaakt veel rook in de huizen. Omdat het magazijn van de winkel aan de Schapenmarkt doorloopt naar de achterkant van het pand dat aan Snellestraat ligt, wordt daar geblust door de brandweer.

In het smalle straatje in de binnenstad staat een brandweerauto en liggen slangen om te blussen. 

Alle bewoners van de appartementen boven het magazijn hebben hun woning moeten verlaten. Volgens een getuige is er veel rookschade in het pand. Een persoon wordt door ambulancemedewerkers nagekeken.

  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
    Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • De modewinkel aan de Schapenstraat (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • De ravage in het magazijn is groot (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • In het pand zitten meerdere woningen (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
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