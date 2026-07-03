Gratis computercursus in Zevenbergen en Fijnaart

De Bibliotheek West-Brabant biedt een gratis cursus aan om digitaal vaardiger te worden. Iedereen is welkom, ook zonder lidmaatschap. In Zevenbergen start een groep na de zomervakantie en in Fijnaart vanaf 6 oktober.

Gevonden voor jou

De cursus Klik & Tik helpt mensen stap voor stap om beter om te gaan met technologie. In kleine groepen leer je bijvoorbeeld videobellen, veilig internetten en werken met een smartphone, tablet of computer. Vrijwilligers staan klaar om geduldig te begeleiden, ook voor absolute beginners.

De cursus is volledig gratis en toegankelijk voor iedereen. In de bibliotheek in Zevenbergen wordt iedere woensdag van negen uur tot half elf 's ochtends lesgegeven, en iedere donderdag van half elf tot twaalf uur. De woensdaggroep heeft zomervakantie en begint weer op woensdag 26 augustus.

Nieuwe groep in Fijnaart

Voor inwoners van Fijnaart is er goed nieuws: op dinsdag 6 oktober start een nieuwe groep in Zalencentrum De Parel. Ook hier kunnen deelnemers zich nu alvast aanmelden.

De cursus biedt een laagdrempelige manier om digitaal vaardiger te worden, waarbij fouten maken geen probleem is. Meer informatie is te vinden op de website van de Bibliotheek West-Brabant.