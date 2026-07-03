Leerlingen debatteren in raadszaal Bladel

Leerlingen uit Bladel hebben deelgenomen aan Democracity, een programma over lokale democratie. Zij debatteerden in de raadszaal over plannen voor een fictieve gemeente.

Gevonden voor jou

Het interactieve programma Democracity is bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met hoe besluitvorming in de lokale politiek werkt. Het programma wordt verzorgd door ProDemos en vond plaats in de raadszaal van gemeente Bladel. Leerlingen richtten hun eigen politieke partijen op, verdedigden hun standpunten en namen besluiten over onderwerpen zoals een dierenasiel, een zonnepark, en de locatie van een supermarkt en een huisartsenpost.

Tijdens het programma konden de leerlingen achter echte microfoons hun ideeën presenteren en met elkaar debatteren. Aan het einde van de sessie kregen zij ook de kans om vragen te stellen aan de burgemeester van Bladel. Zo wilden zij onder andere weten wat hij het leukste vindt aan zijn werk en hoe je burgemeester wordt.

Volgend schooljaar opnieuw

Het programma wordt ook volgend schooljaar weer aangeboden, in de periode van week 11 tot en met week 16. Het is toegankelijk voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en voor leerlingen van het praktijkonderwijs. Scholen uit Bladel kunnen zich aanmelden om deel te nemen.

Gemeente Bladel kijkt terug op een geslaagde editie van Democracity. Leerlingen leerden op een laagdrempelige manier meer over de werking van de lokale democratie en het nemen van besluiten.