Den Bosch en Vught: vergunning aangevraagd voor bomenkap en verplanting

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van 29 bomen, verplanten van 4 bomen en het snoeien van 2 bomen bij PHS Den Bosch - Vught.

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Bij het project PHS Den Bosch - Vught is een aanvraag ingediend om 29 bomen te kappen, 4 bomen te verplanten en 2 bomen te snoeien. Dit gebeurt op locatie 2026062600113. De vergunning heeft kenmerknummer 079619551370.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Eerst moet er een beslissing worden genomen. Vanaf januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan worden meldingen via overheid.nl verspreid.

Inwoners van 25 jaar en ouder ontvangen wekelijks een e-mail over bekendmakingen als hun mailadres bekend is bij overheid.nl. Wie nog geen berichten krijgt, kan zich via de website aanmelden.