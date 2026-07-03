Beslistermijn verlengd voor agrarisch gebouw in Rosmalen

De gemeente heeft de beslistermijn verlengd voor een agrarisch bedrijfsgebouw aan de Maliskampsestraat 63A in Rosmalen. Het besluit hierover wordt uiterlijk 14 augustus genomen.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw. De oorspronkelijke termijn voor besluitvorming is met zes weken uitgesteld, waardoor de uiterste datum nu op 14 augustus 2026 ligt.

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